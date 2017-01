Ana Laura Ribas:Lascio Marco (Uzzo) tra 3 anni

Diciassette anni di differenza sono troppi in amore? Per Ana laura Ribas sì. "Il rapporto con un uomo più giovane (e non chiamatelo toyboy per favore!) ha una scadenza. E' la natura a deciderlo. Lascerò Marco (Uzzo, ndr) tra tre anni. Lui ha solo 30 anni e ha diritto a trovarsi una donna con cui farsi una famiglia e dei figli".

E' una confessione a cuore aperto sincera e schietta di chi ha la maturità per amare in modo totale. Tanto da essere disposta a lasciare il suo uomo per vederlo felice. Reduce da una sorta di luna di miele in Messico con Marco Uzzo, Ana Laura sulle pagine di Chi confessa con disincanto la sua visione del futuro in amore. "Tra 5 anni sarò una 52enne e Marco soltanto un 35enne, e non voglio diventare un peso per lui. Tanto meno ho intenzione di fare la giovane a tutti i costi come Madonna” racconta. Ha in mente di ritornare in Brasile, tra qualche anno, dalla sua famiglia, dai suoi nipoti.



Uzzo, che è cotto della Ribas, ci scherza sopra e replica: "Dove vai senza di me?”. Ma Ana Laura è convinta della sua teoria: "Il mio discorso è: ti ho amato più di tutti, ma non posso stare con te per sempre. Io voglio che Marco abbia una vita normale, che possa vedere il mondo con gli occhi della sua età..."