Amoroso, Surina, Marcuzzi & Co, guarda come "dorme" lo showbiz

12:42 - Ana Laura Ribas non toglie nemmeno gli occhiali, Alessandra Amoroso e Federica Fontana si nascondono sotto le lenzuola, mentre Naike Rivelli e Siria De Fazio si divertono come ragazzine... Anche le vip vanno a letto, ecco una gallery di bellissime dello showbiz a riposo o quasi dormienti, ma tutte rigorosamente social.

Di più intimo, sotto le lenzuola, c'è solo il sesso! Sbirciare starlette e showgirl in fase "addormentamento" vuol dire però già entrare nel loro privato. E allora eccole le belle addormentate dello showbiz. Da Giorgia Surina con le palpebre "cascanti" in molti primi piani social a Pamela Prati, in baby doll super sexy e ancora Ana Laura Ribas, imbronciata e con indosso ancora gli occhiali. Quando le star hanno sonno non guardano in faccia nessuno!



C'è però chi a letto ci va anche un po' prima, per divertirsi. Se la ridono Naike Rivelli e Siria de Fazio e anche Fiammetta Cicogna e Federica Fontana sembrano di ottimo umore. Ammicca sensuale all'obiettivo Cristina Buccino, sdraiata sul letto in t-shirt e si nasconde come una bambina Alessandra Amoroso...