Amore a tutta velocità: da Belen a Bianca e Linda

Il fascino del bolide, della velocità, del rischio di correre a tutta birra. Non importa se su due o quattro ruote, il rombo del motore affascina. Ne sa qualcosa Belen Rodriguez stregata da Andrea Iannone col quale condivide una passione sfrenata da questa estate. Il loro rapporto sembra correre a tutta velocità proprio come fa Andrea sulle piste del MotoGp in sella alla Ducati.



E che dire di Bianca Atzei? Anche la cantante sarda è rimasta folgorata da un pilota, Max Biaggi, dopo che aveva chiuso la sua storia con Eleonora Pedron. Tra Bianca e Max la passione corre velocissima e anche loro hanno bruciato presto tutte le tappe.



E' passata dalle due alle quattro ruote la corsa del cuore di Linda Morselli. Dopo il fidanzamento con il campione di MotoGp Valentino Rossi, la modella è caduta tra le braccia di Fernando Alonso, pilota di Formula 1. Per queste neocoppie la passione è senza freni.