Ambra, un'estate piena d'amore con Lorenzo

La coppia più bella dell'estate, quella formata da Ambra Angiolini e Lorenzo Quaglia . I due hanno trascorso l'estate all'insegna dell'amore tra mari e monti, su e giù per l'Italia, in un viaggio da “piccioncini” . Sul settimanale Chi gli scatti di un bacio appassionato a Polignano a Mare in Puglia, su Instagram l'album completo delle vacanze.

Dopo l'addio a Francesco Renga, l'ex ragazza di "Non è la Rai" sembra aver trovato la felicità tra le braccia di Lorenzo, agente e modello che sa amarla e proteggerla come un grande innamorato.



“Lo abbiamo deciso insieme. Non volevamo che tutto morisse senza che nemmeno ce ne accorgessimo, a forza di fingere che non stesse succedendo niente” aveva raccontato Ambra spiegando la fine della sua relazione con il cantante da cui ha avuto due figli Jolanda, nata nel 2004, e Leonardo, nato nel 2006. Ora la Angiolini e Renga hanno trovato la loro serenità: Ambra con Quaglia e Francesco con Diana Polini.