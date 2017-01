Ambra: "Nella mia vita c'è posto per un nuovo amore"

Sulle pagine di Grazia Ambra Angiolini svela due belle novità: la prima riguarda il suo ritorno in televisione, la seconda notizia è che, dopo la rottura con Francesco Renga, vuole smettere di essere per tutti "Miss Separazione 2016" dichiarando di essere pronta per far posto a un nuovo amore.

Della fine della sua storia con Francesco Renga, ufficializzata nel novembre 2015, Ambra racconta: "È stata una caduta libera, terrorizzante e inaspettata come sono inaspettate tutte le cose nel momento in cui accadono. Ma ho anche sperimentato momenti altrettanto sorprendenti. Piccoli lussi in tutto quel dolore. La libertà di piangere sentendomi pienamente in diritto di farlo. Concedere al dolore una sua dignità, capire che l'unico modo per farlo cessare è accettarlo quando ti assale".

L'Angiolini ha comunque deciso di restare a vivere a Brescia dove si è trasferita per amore 14 anni fa e dove sono nati e crescono i suoi figli, Jolanda e Leonardo, avuti dalla relazione con il cantante. Ora, con la positività di chi accompagna ogni sua immagine sul social con l'hashtag "voglioviverecosicolsoleinfronte", si sta preparando per tornare in televisione e... non solo. Alla domanda se ci sia posto per un nuovo amore Ambra risponde: "Certo che c'è". E aggiunge: "Credo che a questo punto posso finalmente interrompere il tour promozionale di Miss Separazione 2016".