Ambra, ecco la festa per i suoi 40 anni da single

Compleanno in famiglia per Ambra Angiolini. Sul settimanale Chi in edicola mercoledì, che Tgcom24 vi anticipa in esclusiva, le immagini della festa dell'attrice con i figli Jolanda, 13 anni, e Leonardo, 11, avuti dal suo ex Francesco Renga. Ambra spegne le candeline circondata dai suoi amori dopo aver trascorso la giornata tra arrampicate all'aperto e party in famiglia.