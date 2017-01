Ambra Angiolini, sexy in reggiseno in Croazia

Vacanze da single in Croazia per Ambra Angiolini che posta una foto sexy in pantaloni e reggiseno seduta al sole. Di recente ha confessato che resterà a vivere a Brescia, la città dove si è trasferita 14 anni fa per Renga, per amore dei suoi figli.

"Sono andata a Brescia per amore, un amore folle. Continuare a restare a Brescia è comunque amore...." aveva detto Ambra all'amico Massimo Giletti parlando per la prima volta della separazione da Renga. "E' anche un po' la mia città, ci vivo da 14 anni, mi ha portato a fare un percorso difficile e molto profondo. Ma bisogna essere lucidi: i miei figli sono cresciuti lì e quando succedono delle cose devi fare scelte senza pensare solo a te. Non sono scelte difficili, io ricevo tanto da loro. E' anche questa una sfida nuova e penso di poter vincere perché non sono io e basta".



Ora l'ex ragazzina di Non è la Rai, è in relax in Croazia e posta uno scatto intrigante. Indossa i pantaloni e il reggiseno e i follower apprezzano...