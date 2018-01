Ambra Angiolini presenta Massimiliano Allegri in famiglia, nozze in vista

Ambra e Massimiliano non scherzano affatto. Altro che storia estiva e a distanza. I due si frequentano da sette mesi e secondo "Diva e Donna" avrebbero anche grandi progetti di famiglia. Libero dai suoi impegni con la squadra Allegri raggiunge la compagna a Roma e ne approfitta anche per andare a trovare i signori Angiolini, Doriana e Alfredo, con cui sembra abbia instaurato già un ottimo rapporto. Poi tutte le attenzioni sono rivolte alla sua donna tra abbracci e baci discreti tra le auto per strada.



E se Ambra sfoggia già da tempo un prezioso solitario al dito, nella recente conferenza stampa a Vinovo anche il tecnico livornese ha mostrato il suo nuovo pegno d'amore. Chissà se hanno già in mente una data...