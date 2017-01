Ambra Angiolini mano nella mano con il nuovo fidanzato

Finalmente allo scoperto. Ambra Angiolini mano nella mano con il suo nuovo amore Lorenzo Quaglia, ex modello. L'attrice, ex di Francesco Renga, felice e bellissima in un abito dalle tonalità del verde e dalla scollatura provocante, si è presentata con il neofidanzato al Taormina Film Festival. La coppia si è lasciata immortalare tra tenerezze e abbracci...

Alla cerimonia di chiusura della 62esima edizione del Taormina Film Fest, nel Teatro Antico, sotto un cielo di stelle, Alain Zimmermann, CEO di Baume & Mercier, sponsor della manifestazione, ha consegnato un prezioso orologio alla bellissima Ambra, stretta al fianco di Lorenzo per la prima volta a un evento pubblico.



Solo qualche giorno fa in un'intervista la Angiolini aveva detto di non far più parte del clan delle divorziate, ma di essere pronta all'amore. E così eccola allo scoperto con Quaglia, col quale già da tempo era stata pizzicata in atteggiamenti intimi.