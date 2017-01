Ambra Angiolini, l'unica cura per le pene d'amore è... l'amicizia

"Invece di comprare cartaccia stampata con inutili fotografie pubblicate solo per ingannare e sporcare persone pulite che non fanno il gioco di nessuno, fate come me, baciate i vostri amici. L'universo vi ringrazierà", scrive l'Angiolini prendendosela con i media sempre a caccia di scoop impietosi e dissipando ogni dubbio sulla natura dei suoi abbracci mal interpretati.



La sua storia con il Renga intanto è arrivata alla fine, almeno per ora. Lo ha confessato Ambra stessa con la lucida saggezza di chi ha deciso di guardare in faccia le cose: "Abbiamo deciso di allontanarci. Non volevamo che tutto morisse senza che nemmeno ce ne accorgessimo, a forza di fingere che non stesse succedendo niente". E così si sono lasciati: "Magari un distacco può rimettere a posto gli equilibri", ha detto la cantante a Io Donna pochi giorni fa.



Poi ecco questi scatti da Avezzano, in Abruzzo, dove l'Angiolini è impegnata a teatro accanto a Francesco Scianna e Francesco Biscione in uno spettacolo che, ironia della sorte, si intitola proprio "Tradimenti". A fine serata Ambra si incontra con degli amici, per una cena insieme in trattoria, poi l'attrice viene sorpresa con un uomo misterioso. Il settimanale Chi la fotografa. Il gossip riparte da qui: "È assurdo scavare nell'impossibile da sapere, come fanno i giornali". E infatti non c'è nulla di pruriginoso in questi scatti, lui è solo un caro amico di vecchia data, Devis Maidò, con cui l'attrice cerca un po' di conforto e consolazione...