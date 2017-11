Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, luna di miele a Venezia

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. La neocoppia è stata pizzicata a Venezia, durante un fine settimana romantico. Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 15 novembre, le immagini della appassionata “luna di miele” che la coppia si è concessa approfittando della pausa del campionato. Prima però l'allenatore della Juventus ha portato l'attrice in famiglia a Livorno: presentazioni ufficiali?