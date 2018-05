Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri in trasferta, baci a colazione

Weekend milanese per la coppia formata da Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. L'allenatore nel capoluogo lombardo per la partita con la squadra, l'attrice pronta a sostenerlo e a ricaricarlo prima di ripartire per la Capitale per gli impegni di lavoro. Tra viaggi e trasferte la storia d'amore tra la ex di Non è la Rai e il mister bianconero prosegue da quasi un anno. E la passione è sempre alta, anche se ogni addio è uno strappo...