Ambra Angiolini e Lorenzo Quaglia, piccioncini innamorati a Roma

Belli come il sole che li riscalda in una giornata dai toni estivi. Lorenzo Quaglia e Ambra Angiolini, insieme sulla scalinata di Piazza di Spagna, sono due turisti per caso che si tengono per mano in una foto ricordo. Si conoscono da molto, stanno insieme dall'inizio dell'estate e il loro amore procede a gonfie vele.