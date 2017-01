Ambra Angiolini e Francesco Renga, lacrime amare

Primo giorno di scuola e lacrime amare per Ambra Angiolini. L'attrice ha accompagnato i figli insieme al compagno Francesco Renga, ma dopo averli salutati scoppia in un pianto disperato, come mostrano gli scatti del settimanale "Chi". Commozione da primo giorno di scuola o qualcosa di più serio? Da tempo la coppia non si faceva fotografare insieme e le voci di crisi si sono rincorse per tutta l'estate. Adesso Ambra non sembra reggere più la tensione...