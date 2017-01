Amber Rose, zoom sul giunonico lato B

13:12 - Provocante e provocatrice. Con un costume intero che si perde tra le chiappe, Amber Rose regala sul social ai suoi fan uno zoom sul suo imponente lato B. Chiuso improvvisamente il matrimonio con il rapper Wiz Khalifa, dopo un twerking al cardiopalmo a lui dedicato solo agli inizi di settembre, l'attrice disinibita mostra a tutto tondo il suo lato migliore. Sulla testa quasi rasata compaiono dei cuoricini rossi.

Ecco che Amber torna a far parlare di sé grazie a uno scatto bollente postato su Instagram. Di spalle all'obiettivo mette in evidenza, senza neanche dover faticare, il suo formoso sedere praticamente nudo. Non è la prima volta che si mostra quasi come mamma l'ha fatta.



Impossibile dimenticare la mise che ha sfoggiato agli MTV Video Music Awards 2014. In quell'occasione il vestito altro non era che una serie di catenelle che confluivano all'unico pezzo di stoffa che le copriva le parti intime. Poi a inizio settembre ha regalato un twerking a colui che sarebbe stato suo marito ancora per pochi giorni, visto che ora lei e Wiz Khalifa sono in fase di divorzio per motivi ancora poco chiari.



Ex anche di Kanye West, attuale marito di Kim Kardashian, Amber nello stesso scatto mostra una nuova acconciatura. Sulla testa praticamente rasata campeggiano cuoricini rossi, un'acconciatura eccentrica che in questo caso è il minore dei dettagli.