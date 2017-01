Amber Rose tutta nuda su GQ

Ha compiuto 32 anni pochi giorni fa e si "permessa" l'ennesimo nudo in copertina. Amber Rose è la cover girl, completamente senza veli e con tattoo a vista, del numero di ottobre di GQ America. La modella sfoggia le sue curve prosperose e le sue forme esplosive con la solita nonchalance...

Una foto pubblicata da Amber Rose (@amberrose) in data: 17 Gen 2015 alle ore 12:10 PST

Una foto pubblicata da Amber Rose (@amberrose) in data: 7 Mar 2015 alle ore 09:59 PST

Una foto pubblicata da Amber Rose (@amberrose) in data: 13 Mar 2015 alle ore 15:40 PDT

Una foto pubblicata da Amber Rose (@amberrose) in data: 29 Mag 2015 alle ore 18:47 PDT

Una foto pubblicata da Amber Rose (@amberrose) in data: 11 Lug 2015 alle ore 15:41 PDT

Una foto pubblicata da Amber Rose (@amberrose) in data: 11 Lug 2015 alle ore 17:00 PDT

Una foto pubblicata da Amber Rose (@amberrose) in data: 11 Ago 2015 alle ore 07:46 PDT

Una foto pubblicata da Amber Rose (@amberrose) in data: 18 Set 2015 alle ore 23:32 PDT

Una foto pubblicata da Amber Rose (@amberrose) in data: 8 Ott 2015 alle ore 18:16 PDT

Una foto pubblicata da Amber Rose (@amberrose) in data: 3 Ott 2015 alle ore 12:53 PDT

Una foto pubblicata da Amber Rose (@amberrose) in data: 30 Set 2015 alle ore 11:43 PDT

Eh sì perché Amber ai nudi è abituata. Soprattutto quelli social, di cui dispensa scatti ai suoi migliaia di fan sul profilo Instagram. Un a vera passerella bollente. Spogliarsi e mostrarsi in tutta la sua generosa nudità è una consuetudine ormai per la procace modella dalle molteplici origini. Suo padre infatti è a metà irlandese e a metà italiano e sua madre è di origini capoverdiane e scozzesi. Un mix multietnico che l'ha resa davvero "speciale". Tanto quanto la sua diretta concorrente, Kim Kardashian, con cui, oltre alle forme prorompenti ha molte altre cose in comune. A cominciare da Kanye West. Dal 2008 al 2010 infatti la Rose è stata fidanzata con il rapper, attuale marito di Kim. Al momento però sta divorziando dal suo di marito, un altro rapper Wiz Khalifa, con cui è stata sposata solo un anno e da cui ha avuto un bambino nel 2013 Sebastian Taylor Thomaz.