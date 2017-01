Amber Rose sculetta semi nuda al Carnevale di Trinidad e Tobago

10:26 - Curve esplosive per Amber Rose che si diverte a sculettare con un costume di perline e un copricapo in piume al Carnevale di Trinidad e Tobago. La modella anima l'evento ancheggiando semi nuda in mezzo alla folla con un flute in mano e su Instagram posta un video in cui compaiono solo le sue parti intime e il décolleté XXL...

Solo un mese fa l'avevamo lasciata appoggiata alla ringhiera di un balcone vista mare con un monokini da paura. Praticamente un filo interdentale che si perdeva tra le natiche e copriva appena il necessario. In bella vista c'era tutto il resto.



E anche in occasione del carnevale non si risparmia, anzi, quale occasione migliore per sentirsi libera di (s)mascharsi? Così con un completino al cardiopalmo, tutto perline e poca stoffa, agita le natiche con sensualità e si lascia immortalare dai paparazzi e dalla gente incuriosita. Uno zoom sulla zona inguinale coperto da una piccola retina color acqua marina scatena i commenti degli ammiratori... come stupirsi!