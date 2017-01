Amber Rose, per la tintarella serve il topless

L'inutilità del reggiseno è provata. Sotto il sole bisogna stare in topless. La dimostrazione? Sul profilo Instagram di Amber Rose che mostra gli antiestetici segni bianchi del pezzo sopra del suo costume. Una vera noia, a cui è possibile rimediare solo sfilandosi il reggiseno e prendendo il sole in topless. Detto fatto.

La 31enne, che ama sfoggiare le sue curve sui social, mostra in una posizione che mette in risalto la sua forma a clessidra, gli antiestetici segni bianchi. Braccia dietro la nuca, seno bombastico appoggiato al fondale e accovacciata sulla scaletta della piscina, Amber si lascia fotografare per la gioia dei suoi sei milioni di follower.



Per Amber è un periodo d'oro. Ha ripreso a lavorare per il cinema dopo un periodo d'arresto e recentemente si è "riconciliata" con l'ex marito, il rapper Wiz Khalifa. Sui social sono infatti comparse le foto di loro due insieme, mentre si baciano con una didascalia: "Abbiamo sbagliato e anche se non torneremo mai insieme, io lo sogno e spero che accada, perché è l'amore della mia vita". Dopo una dichiarazione così sarà difficile resistere...