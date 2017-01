Amber Rose, fetish-sadomaso per il selfie davanti allo specchio

13:10 - L'avevamo lasciata poche settimana fa al Carnevale di Trinidad e Tobago mentre si dimenava a ritmo di musica con un costumino al limite della censura e ora le ritroviamo immobile davanti allo specchio con un completo intimo fetish-sadomaso che mette in risalto un seno e dei fianchi esplosivi. Amber Rose, modella e cantante super sexy, che sia ferma o scatenata, si conferma la regina degli eccessi...

Bella, sicura ed egocentrica. Ecco solo alcune “doti” della Rose che ha fatto del suo social un punto di riferimento per gli amanti del “buon gusto”. Tatuaggi sulle parti intime, curve prorompenti e look audace in primo piano per una buona dose quotidiana di eros. In slip nero a più fasce e reggiseno push up, entrambi ricamati, si scatta una foto. I commenti fioccano... e su Instagram compare un'altra foto in cui, leggermente più coperta evidenzia il suo décolleté con una scollatura vertiginosa. Ma come sappiano... non finisce qui!