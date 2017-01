Amarcord Colombari, ecco l'esordio di Martina

11:52 - Baschetto calato sulla testa, capelli corti e sbarazzini, occhietti furbi e grintosi. Segni particolari: altezza 1 metro e 76, seno 83, vita 58, occhi azzurro grigi, capelli neri. Ecco Martina C. La Colombari posta sul suo profilo Instagram i primi composit al suo esordio da modella.

Trucco, parrucco e nuovi shooting per l'instancabile Colombari. Sui social tiene aggiornati i fan sui suoi impegni di lavoro, ma fa anche un tuffo nel passato e ricorda i suoi esordi da modella postando le immagini di quando posava per una nota agenzia milanese. I follower commentano unanimi: “Bellissima”... oggi come allora.



La ex Miss Italia è appena rientrata da Haiti, dove è stata al fianco della Fondazione Francesca Rava. A 5 anni dal terribile terremoto che distrusse l'isola lasciando una lunga scia di morti, feriti, sfollati, Martina ha visitato i quartieri ancora disagiati e ha lanciato il suo allarme perché da quel 12 gennaio 2010 poco è cambiato, ma tanti progetti sono in corso e qualcosa si può fare.