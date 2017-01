Amanda Lear, le dareste 75 anni?

Sulla data di nascita, per alcuni ha 68 anni per altri 75, non ci sono certezze, ma anche sul sesso di nascita i dubbi non sono mai stati sciolti. E sui tanti misteri legati alla sua vita "spericolata" Amanda ha costruito il suo successo: Ho avuto come pubblicitario Dalì che in un suo colpo di genio inventò questa ambiguità", ha sempre detto. "Mi fece vendere 20 milioni di dischi e ancora mi fa gioco"...



Un'ambiguità con cui la Lear ha sempre "giocato" ma che non le ha impedito di avere numerosi uomini e... ragazzi al suo seguito. Dall'aristocratico marito francese Alain-Philippe Malagnac, morto nell'incendio della loro villa a Manuel Casella, con cui è stata legata per sette anni. E poi una lunga schiera di toy boy negli ultimi anni. L'ultimo è ancora al suo fianco, si tratta di un giovane cavaliere spagnolo Juan Rodrigo con cui la bionda e spumeggiante Amanda si diverte nelle acque della Costa Azzurra.