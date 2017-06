Alvaro Morata a nozze, guarda l'addio al nubilato di Alice

E' iniziato il conto alla rovescia per il matrimonio più atteso del mondo del pallone. Sabato a Venezia Alvaro Morata, calciatore del Real Madrid ed ex juventino, sposerà la fidanzata, la modella e blogger Alice Campello. Lei ha trascorso una notte indimenticabile in un resort a 5 stelle per festeggiare con le amiche l'addio al nubilato. Lui si rilassa giocando a golf.