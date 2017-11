15 agosto 2017 17:52 Altro che Serie A: il campionato più focoso è quello delle wags Il parterre si fa più ricco: ecco le sexy "new entry" della nuova stagione

Ad agosto inizia il campionato di calcio di Serie A, ma la sfida tra "wags" - moglie e compagne dei calciatori - è già cominciata in estate. Tra pose hot e curve pericolose, gli scatti condivisi sui social dalle donne dei giocatori fanno incuriosire anche il tifoso più disattento. Basta citare alcune new entry: Irene, la fidanzata di Musacchio (appena giunto al Milan), Astrid, compagna di Karsdrop (Roma) ed Erin, moglie di Borini (Milan).

Irene Gonzalez Toboso, 26 anni, è la focosa fidanzata di Mateo Musacchio, neo-difensore rossonero. Su Instagram, la modella spagnola pubblica scatti bollenti che mettono in mostra tutte le sue linee sinuose, che hanno fatto innamorare il calciatore argentino. "Ci vediamo presto, Milano", scrive nella didascalia di un suo selfie, e i suoi fan (non solo tifosi del Milan...) non vedono l'ora di poterla scorgere allo stadio. Un dettaglio importante: Irene è una vera e propria... dottoressa sexy, dato che è laureata in medicina.

Irene Martinez è la moglie del messicano Hector Moreno, nuovo difensore della Roma. Originaria di Guadalajara (non la città del Messico, ma l'omonima spagnola), la modella si ritrae su Instagram già con la maglia giallorossa, facendo il boom di like. Dato il suo sorriso splendente e il suo corpo tonico, non è certo strano se il suo profilo social venga di tanto in tanto visitato anche dai... laziali.



E che dire di Astrid Bell? La modella ha già stregato gli appassionati di calcio della Capitale: fidanzata del neo-acquisto romanista Rick Karsdrop, la splendida dolce metà del calciatore posta immagini del proprio corpo esplosivo, mentre è distesa in riva al mare o sorseggia in tranquillità un drink in piscina.