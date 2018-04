Altro che scaricati e abbandonati, ecco le nuove coppie vip

L'ex della Palmas era stato pizzicato con una bruna misteriosa, ma come lui stesso ha precisato sui social era solo un'amica di vecchia data. Niente amore in corso, ma un'estate pazza in vista. Infatti Brumotti scrive: “Sto preparando la mia nuova estate con 100% cambiamenti .... amo essere poliedrico e non sedermi sugli allori, i cambiamenti drastici servono per migliorare le persone! Obiettivo 2018 elevarmi come persona e come atleta”.



Giorgia, invece, l'amore l'ha trovato e mentre si stringe tra le braccia di Filippo Magnini lo dimostra. Lei usciva da una storia durata anni, lui era stato lasciato (da Federica Pellegrini, ndr) proprio quando pensava di metter su famiglia. Uno sguardo li ha fatti incontrare, conoscere e amare nel giro di poche settimane a Milano. Ora nuotano tutte e due nella stessa direzione.



Anche Fabio Fulco aveva sognato una famiglia con Cristina Chiabotto, ma dopo 12 anni d'amore la loro storia è arrivata al capolinea. L'attore ha ritrovato il sorriso accanto a Eliana Sbaragli, una modella napoletana tutto pepe, pronta a fargli dimenticare la ex reginetta.



Storia che va, storia che viene per Ludovica Frasca. La ex velina, dopo l'addio a Luca Bizzarri, frequenterebbe il pallavolista Alex Ranghieri. I due non sono stati ancora fotografati insieme, ma poche ore fa erano insieme sulla neve di Prato Nevoso e c'è da scommettere che qualcuno è riuscito a pizzicarli...



Nessun mistero invece per Leonardo DiCaprio. Per strada scambia effusioni con la modella Camila Morrone. E se lei ha 23 anni meno di lui poco importa.