Altro che maschio latino, le vip italiane scelgono lo straniero

Sono lontani i tempi di "Italians do it better" come citava Madonna, al maschio latino le nostre vip preferiscono l'uomo straniero, meno problematico e altrettanto focoso. Se Elisabetta Canalis e Bianca Balti hanno trovato la loro dolce metà negli Stati Uniti, Gabriella Pession è andata all'altare con un irlandese. E l'attrice Alessandra Mastronardi si è invece trasferita per amore di Liam McMahon a Londra. Ma l'elenco è ancora lungo...

Con il gatto e le melanzane della mamma, Alessandra Mastronardi ha lasciato Roma ed è volata a Londra per stare vicina al fidanzato e collega Liam. Dopo un periodo di pausa, i due sono più affiatati che mai tanto che la protagonista de "I Cesaroni" ha recentemente confessato a "Grazia" che sente il ticchettio dell'orologio biologico.



Chiusa la storia con George Clooney, Elisabetta Canalis, ormai di casa a Los Angeles è tornata a sorridere tra le braccia del chirurgo ortopedico Brian Perri, suo marito dal 2014 e padre della piccola Skyler Eve. "Devo spezzare una lancia a favore dei papà americani, sono fantastici con i bambini e sono abituati a collaborare. Quindi se c'è da cambiare il pannolino lui non ha problemi a farlo", ha spiegato l'ex velina sulle pagine di Vero.



Anche Maddalena Corvaglia, migliore amica di Eli, ha trovato un compagno americano. Si tratta del chitarrista di San Francisco Stef Burns. I due sposati dal 2011 vivono in California con la loro piccola Jamie Lee Carlyn. Innamoratissimi per loro la passione è sempre alle stelle... altro che americani freddini.



Bianca Balti è il ritratto della felicità insieme al compagno e padre della sua seconda bimba, Matthew McRae. La modella sogna una famiglia numerosa. E sulle pagine di GQ a proposito di uomini aveva descritto il genere che non tollera: «Quello che si trasforma in una creatura da accudire. Ho già due figlie, una carriera, la casa. Per carità. Ammettiamolo: quando vuoi che un uomo stia sempre al tuo fianco, è solo perché lo vuoi controllare, e viceversa». A quanto pare Matthew non è proprio così.



Nato a Berlino e di origine ghanese, Kevin Prince Boateng ha fatto breccia nel cuore di Melissa Satta dopo un corteggiamento serrato. Genitori del piccolo Maddox, l'ex velina e il calciatore, sono convolati a nozze il 25 giugno in Sardegna.



Amore francese per Carla Bruni che nel 2008 ha sposato l'allora presidente Nicolas Sarkozy, da cui ha avuto una bambina nel 2011, Giulia. Felice di essere diventata francese, ha confessato del marito: "E' sicuramente grazie a lui se sono diventata molto più donna, è stato in grado di divorare il piccolo ragazzo che era in me".