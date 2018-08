Altro che incinta! Guarda Naomi Campbell in bikini

Un post condiviso da Naomi Campbell (@naomi) in data: Ago 1, 2018 at 8:08 PDT

Era abbastanza evidente che la top model non fosse in dolce attesa (o quanto meno che non potesse essere nel terzo trimestre di gravidanza come l'ecografia), visto che le recenti immagini mostravano un fisico asciutto e un ventre ultrapiatto. Eppure le illazioni su Naomi incinta hanno fatto presto il giro del web. La Campbell si è vista così costretta a dire la sua. Ma la top ha evitato ulteriori domande e speculazioni sull'enigmatico post del rapper britannico, preferendo affidare alle immagini la risposta ai dubbi dei fan.