Alla scoperta di Taylor Mega, la nuova regina di Instagram

Scatto dopo scatto, provocazione dopo provocazione, follower dopo follower: è iniziata così l'avventura di Taylor Mega, questo il suo nome d'arte, che da un piccolo paesino in provincia di Udine l'ha portata ad essere celebre in tutta Italia e nel mondo. In poco tempo la modella è infatti diventata una delle reginette di Instagram, attirando persino l'attenzione di Flavio Briatore, con il quale avrebbe avuto un presunto flirt dopo la rottura dell'imprenditore con Elisabetta Gregoraci. La 25enne friulana, che conta oltre 800mila follower, condivide ogni giorno diverse foto molto osé e vanta già una sua linea di costumi. Ma recentemente a fare notizia sono stati gli scatti che l'hanno ritratta a Milano in compagnia di Sfera Ebbasta, uno dei rapper più in voga del momento.