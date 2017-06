Alice Sabatini, la ex Miss Italia ha perso 11 chili

Vent'anni, taglio sbarazzino e una mise super sexy per Alice che sulle pagine del settimanale racconta un periodo non proprio facile della sua vita dopo aver ceduto la corona di Miss Italia: "Ho avuto uno sbalzo ormonale che mi ha "trasformata" e poi sono entrata nel tunnel delle diete sbagliate: sono finita anche in ospedale , ho rischiato un'operazione per un blocco intestinale. Ma adesso, per fortuna, è tutto risolto".



L'ex reginetta dalle curve hot è riuscita a recuperare il suo peso forma: 62 chili per 178 centimetri. "Ho anche ripreso a fare palestra e a giocare a basket", aggiunge. Nel frattempo da Montalto di Castro si è trasferita a Roma dove ha preso casa con il fidanzato Gabriele con il quale il 12 giugno ha festeggiato un anno di amore. Nella capitale Alice porta avanti la sua passione per la recitazione e frequenta Design e discipline della moda. E in attesa di partire per le vacanze confessa: "La scorsa estate ero in crisi, mi vedevo molto cambiata e non riuscivo a mettermi in costume. La gente poi è sempre pronta a puntare il dito: anche sui social... per fortuna Gabriele mi ha aiutato tanto. E' anche grazie a lui che non sono entrata in crisi".