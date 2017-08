Alice Sabatini, amore e curve hot in Messico

Altro che "Messico e nuvole", come cantava Enzo Iannacci. Per Alice Sabatini il cielo è sereno sulla sua testa e anche sulle sue curve accarezzate dal sole. L'ex reginetta d'Italia si sta godendo una vacanza di coppia con il fidanzato Gabriele Benetti dal sapore di luna di miele. Sdraiati in spiaggia i due non resistono alla passione e tra avvinghiamenti e baci spunta una dedica social da parte del giocatore di basket alla fidanzata: "Semplicemente GRAZIE. Ti Amo"...

Sorride e mostra orgogliosa la sua sexy silhouette dopo aver affrontato un periodo difficile a causa di problemi di salute. Ma Alice, eletta Miss Italia 2015, ora sta bene, ha ritrovato il suo peso forma perdendo 11 chili, e incontrato il ragazzo della sua vita, Gabriele Benetti. Insieme stanno trascorrendo lunghe vacanze, prima in Italia e poi in Messico. Sulle bianche spiagge di Playa del Carmen i due non si perdono di vista. E se Gabriele sul suo profilo condivide qualche scatto di coppia in più, la Sabatini regala pose più intriganti in bikini dall'effetto magnetico.