Alice Campello incinta ha forza... per tre: scherzi e coccole con Alvaro Morata in barca

Ultime vacanze di coppia per Alvaro Morata e Alice Campello che il prossimo agosto diventeranno genitori di due gemelli, Alessandro e Leonardo. Insieme in Costa Smeralda, il calciatore e la moglie non perdono occasione per godersi sole e mare in barca, coccolarsi e giocare. E, a un anno dalle nozze, la modella mostra fiera il suo pancione con un mix di costumi colorati.

Non è ancora chiaro dove il calciatore giocherà il prossimo campionato, potrebbe restare al Chelsea o tornare in Italia, dove per Alice sarà più facile occuparsi dei nascituri con il supporto della sua famiglia. Intanto, i due piccioncini non perdono tempo e, tra Venezia, Croazia e Sardegna se la spassano in barca. Le nausee che hanno colpito inizialmente la futura mamma sono finalmente un lontano ricordo, anzi, sempre in forma e sorridente, la Campello approfitta delle sue energie per buttare in acqua il marito che si arrende così: "Quando vuoi spingere tua moglie in acqua ed è lei a spingerti! 3 contro 1! Uomo in mare".