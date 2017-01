Alexis Ren, a 19 anni è la nuova reginetta del web

A soli 19 anni, la modella californiana ha conquistato la Rete con i suoi post in cui appare con pochi veli addosso: dal costume da bagno alla doccia bollente, dal topless vedo-non vedo al lato B in primo piano. I panorami che offre ai suoi fan sono da sogno. Alexis Ren, terza di cinque figli, ha iniziato giovanissima la carriera di modella ed è diventata famosa sul web in Tumblr già tre anni fa quando posava per il fotografo Lucas Passmore.