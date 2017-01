14 novembre 2014 Alexandre Pato esce allo scoperto con la sua nuova fidanzata, Fiorella Mattheis I due inseparabili al Gran Premio del Brasile di Formula 1 Tweet google 0 Invia ad un amico

11:48 - In occasione dello scorso Gran Premio del Brasile di Formula 1 a Interlagos, Alexandre Pato è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata, la showgirl e modella brasiliana Fiorella Mattheis. Selfie al paddock con tanto di abbracci e sorrisi per la nuova coppia, al momento ancora molto discreta. Fiorella, bionda, carnagione chiara, occhi azzurri e curve al posto giusto è una vera bomba sexy.

Lei è fresca di divorzio e lui, dopo la fine della sua storia con Barbara Berlusconi ha avuto qualche storia in patria. Pato e la Mattheis non potrebbero formare coppia più bella e a quanto pare sembrano pure molto felici insieme. Fiorella Mattheis, famosa in Brasile, ha 26 anni e una carriera in ascesa. Il suo profilo social è una carrellata di scatti simpatici e pose sensuali. Viso angelico, gambe sinuose, addominali scolpiti e seno tonico non passano inosservati.



Che il calciatore del Corinthians, appena 25enne, con un matrimonio fallito alle spalle e una relazione importante con l'amministratore delegato del Milan, abbia finalmente trovato la donna giusta per allargare la famiglia? Forse è un po' troppo presto per pensare ai fiori d'arancio, ma nella patria del divertimento i due sapranno come trascorrere le loro giornate senza annoiarsi.