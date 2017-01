29 aprile 2015 Alex Schwazer e Valeria Molin Pradel, l'ex della Kostner con una... ex gieffina Il campione olimpico, sospeso per doping, dimentica Carolina e bacia con passione la sua nuova compagna Tweet google 0 Invia ad un amico

11:40 - Lo scandalo doping brucia ancora, il ricordo di Carolina Kostner non più, perché il cuore di Alex Schwazer adesso è in fiamme per un'altra donna. Il marciatore, oro olimpico a Pechino 2008, sospeso per doping nel 2012, è di nuovo innamorato... cotto. Lei è Valeria Molin Pradel, 36 anni, ex giocatrice di hockey e ex gieffina. I baci e le effusioni che i due si scambiano per le strade di Verona, come mostra Chi, non mentono...

I due si conoscono proprio dal 2012 e ad unirli è la passione per l'hockey. Tre anni fa però di pensieri Schwazer ne aveva troppi per pensare ad iniziare una nuova love story. Risultato positivo all'antidoping il campione olimpico è stato sospeso fino all'aprile del 2016. Poi la fine della sua storia con la pattinatrice Carolina Kostner.



Alex e Valeria però hanno cominciato a frequentarsi lo stesso e piano piano il loro amore è venuto alla luce del sole. Adesso i due non si nascondono più e i loro baci se li scambiano pubblicamente come due normali ragazzi innamorati per le vie della città scaligera, dove ambedue vivono. Valeria studia medicina e vanta un quoziente di intelligenza di 160 punti, ha studiato in America e ha lavorato in un ospedale in Grecia. Al Grande Fratello 12 nell'autunno del 2011 è rimasta solo 36 giorni, prima di essere eliminata. Con la squadra di Bolzano ha vinto due scudetti di hockey sul ghiaccio prima di ritirarsi, nel 1998 e dedicarsi agli studi.



La prima uscita pubblica, Alex e Valeria l'hanno fatta a novembre durante una partita di hockey, da allora hanno letteralmente "marciato"... e adesso non sembrano volersi fermare più. Insieme verso un nuovo traguardo.