Alex Schwazer è diventato papà: è nata la piccola Ida

Fu proprio per lo scandalo doping che Schwazer chiuse la sua storica relazione con la pattinatrice Carolina Kostner. Nella sua vita, poi, arrivò Kathia. "Una relazione importante che vorrei fosse quella della vita", aveva dichiarato l'ex marciatore in un'intervista al Corriere della Sera nella scorsa estate. E la nascita di Ida è il suggello a quel desiderio di stabilità.



Kathia, estetista di Vipiteno, al contrario di Carolina e dell'ex gieffina e giocatrice di hockey Valeria Molin Pradel, non ha nulla a che fare con i media, lo sport, i giornali, la televisione. Una coppia normale, in quella che forse, e per fortuna sotto certi aspetti, è diventata una vita normale anche per Alex Schwazer.