Alessio Boni e Nina Verdelli escono allo scoperto

Escono allo scoperto l'attore Alessio Boni e la giornalista Nina Verdelli pizzicati da "Vero" mentre passeggiano abbracciati per le vie di Milano. La coppia ride, si scambia piccoli gesti che sottolineano la grande confidenza e al tavolino del bar Alessio bacia la mano della sua Nina. Se questo non è amore...

Alessio, 51 anni capello mosso lungo, è un attore di gran fascino, Nina Verdelli è figlia della famosa giornalista Cipriana Dall'Orto (ex direttore di Donna Moderna) da cui, molto probabilmente, ha ereditato la passione per la scrittura. Tra abbracci e scambi di sguardi languidi, la coppia sembra il ritratto della felicità mentre cammina per le strade centrali del capoluogo lombardo. Durante una sosta al bar Boni riempie di attenzioni la compagna baciandole la mano e toccandole teneramente il naso. Poi i due si rimettono in cammino avvinghiati senza nascondersi dai flash che immortalano tanto romanticismo.