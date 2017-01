Alessia Tedeschi, dieta all'ingrasso: "Ho messo due chiletti"

Dieta all'ingrasso per Alessia Tedeschi, la bella modella nota alle cronache per l'incidente avuto qualche anno fa su un gommone mentre era con l'amica Elisabetta Canalis. "Troppo magra, troppo magra... E con grandissimissimo piacere e stento, l'operazione "ingrasso" è riuscita:) due chiletti in più che rendono la mia magrezza più sana" cinguetta postando uan foto in bikini.

Prezzemolina del gossip, la Tedeschi si mostra in forma splendida con un bikini a triangolo che mette in risalto il suo corpo tonico. Dopo l'estate passata da una località di villeggiatura all'altra, tra feste e party mondani, eccola sbarcare a Milano pronta a rimttersi in gioco. "Teniamoci sempre in forma, non solo quando sta per iniziare l'estate... Let's goooo!!" scrive postando foto mentre fa ginnastica.