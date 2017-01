Alessia Tedeschi, curve sexy in bikini a Miami

13:35 - Vacanze a Miami per la modella Alessia Tedeschi. Pizzicata in riva al mare mentre passeggia assorta nei suoi pensieri mette in mostra un fisico super asciutto evidenziato da un bikini verde. Impossibile non notare anche le cicatrici sul ventre, “ricordo” spiacevole di un terribile incidente avvenuto qualche anno fa. Conclusa una lunga giornata di sole e nubi, Alessia infila gli shorts e si allontana dalla spiaggia regalando la visione del lato B.

Occhi verdi magnetici, ma non solo. Alessia, volata in Florida per una vacanza tra amici, offre molto di più. In costume sfoggia una silhouette invidiabile. Ventre ultrapiatto, gambe toniche e curve al posto giusto. Cammina, si gode il panorama e si lascia immortalare in piedi sul lettino mettendosi in posa come solo lei sa fare. Super sexy non nasconde quelle cicatrici che ormai fanno parte di lei, ma che di fronte a tanta bellezza passano in secondo piano. Sul social piovono complimenti, ma qualcuno le recrimina di essere troppo magra e che qualche chiletto in più le starebbe bene.



Lei non risponde e si gode il sole... coperto da qualche nuvolone. E' tempo di tornare in albergo. Indossati dei pantaloncini sgambatissimi gira le spalle al mare e mostra le lunette del suo sedere... praticamente perfetto!