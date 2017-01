Alessia Reato, un lato B da sballo

Uno shooting fotografico in riva al mare in Versilia e per la bella Alessia è standing ovation. Con quel corpo da... Reato la mora ex velina sembra una sirena emersa dalle acque. Alessia è appena tornata dall'isola d'Elba dove ha trascorso una mini vacanza con il fidanzato, il manager livornese Massimilano Dendi. La coppia ha da poco festeggiato 4 anni insieme e la love story sembra procedere a gonfie vele.