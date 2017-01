Alessia Reato, il suo è davvero un panorama da lasciare senza parole

Alessia Reato scruta l'orizzonte greco e commenta "Blue paradise". Peccato che la foto postata su Instagram più che sul panorama naturale metta in evidenza il perfetto lato B dell'ex Velina e attuale conduttrice di "Paperissima Sprint". Che si stia godendo la vacanza è evidente dalle immagini, che la ritraggono tra beach bar e sedute da sub con una carrellata sulla sua bellezza a 360 gradi...

Quelle di Alessia sono delle cartoline che mettono insieme bellezze naturali, emozioni e un pizzico di narcisismo. Così se il video del delfino che segue la barca a tutta velocità viene definito da lei "il più emozionante della vacanza", non mancano pose da modella consumata, ma anche momenti di vero relax.



Per non parlare delle immagini subacquee, dove Alessia riesce a mettersi in posa come una vera sirena del mare.