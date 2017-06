Alessia Marcuzzi, yoga con la figlia a Formentera

Prima di affrontare i quattro giorni di concerto del Wind Summer Festival, Alessia Marcuzzi è a Formentera per rilassarsi. Tgcom24 pubblica in anteprima gli scatti esclusivi del settimanale "Chi", sul numero in edicola da mercoledì 21 giugno, in cui la conduttrice fa yoga sull'isola spagnola insieme con la figlia Mia di 5 anni, avuta da Francesco Facchinetti. La Pinella sfoggia un fisico perfetto, non c'è che dire: mens sana in corpore... sexy.