Alessia Marcuzzi, "stacchetto" (di coscia) in lingerie

L'aria di Milano mantiene alto l'umore di Alessia Marcuzzi che anche durante uno shooting super sexy non perde occasione per ballare e divertirsi. In attesa di tornare a condurre Le Iene , mostra uno stacco di coscia esagerato e un fascio di muscoli scolpiti. E in reggiseno fatica a contenere il suo décolleté...

Per dar vita ai suoi progetti di lavoro, la Marcuzzi ha deciso di trasferirsi a Milano dove si sente perfettamente a casa. Incontri con le amiche in occasione della fashion week, shopping nel quadrilatero della moda e shooting mozzafiato riempiono le giornate della conduttrice sempre sorridente e al top della forma.



Nelle storie di Instagram Alessia condivide un servizio fotografico super hot in cui svela le sue forme tra pose in lingerie e un balletto in tailleur con reggiseno a vista. E mentre il fotografo Raffaele Marone scatta... la modella Alessia, si scatena come sempre tra balletti e smorfie. Lei che proprio ferma non sa stare.