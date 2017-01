Alessia Marcuzzi si è sposata

"Just married" e tre cuoricini. Alessia Marcuzzi sorprende sui social e posta una foto in abito bianco con Paolo Calabresi Marconi. Insomma, la Pinella si è sposata. Dopo neanche un anno d'amore, la storia è stata ufficializzata solo ad aprile, sono arrivati per la prima volta i fiori d'arancio per la futura conduttrice dell'Isola dei Famosi: "Oggi, 1° dicembre alle ore 12.30, io e Paolo ci siamo sposati e, sono pazza di gioia!".