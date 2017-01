Alessia Marcuzzi, sexy per San Valentino!

Innamoratissima del marito Paolo Calabresi Marconi, Alessia Marcuzzi è in fermento per San Valentino. Mancano ancora un po' di giorni alla festa degli innamorati, ma la Pinella freme e sfoggia mise mozzafiato per "farlo letteralmente impazzire". Abitino aderente in pelle nera, tacchi vertiginosi e lunghe gambe nude: questo il segreto di Alessia?

E' ufficialmente iniziato il countdown per San Valentino.. che programmi avete? Si festeggia sempre anche se si è single, mi raccomando! - cinguetta sul suo blog - Per chi ha già programmato di festeggiare con la propria dolce metà, ecco qualche consiglio per farlo letteralmente impazzire... Un abito del genere con questo freddo consiglio di usarlo con delle calze, una giacca elegante o un bel maxi cardigan e il gioco è fatto”. E alle Pinelle che le chiedono come festeggerà, glissa dicendo: "L'ho chiesto a voi per prendere spunto...". C'è da scommettere invece che la sua festa degli innamorati l'ha già organizzata nei dettagli con il suo Paolo.