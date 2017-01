Alessia Marcuzzi sexy al mare: Mykonos per due

Vita da spiaggia di giorno e allegre passeggiate di sera nei caratteristici vicoli del paese per Alessia e Paolo che si stanno godendo una vacanza a due in un resort di lusso. La Marcuzzi, sempre in splendida forma, si ripara dai raggi del sole sdraiata in un comodo uovo matrimoniale mettendo a nudo uno stacco di coscia da lode. Sorride al suo "fotografo personale" mentre si mordicchia un dito. Poi, al calare del sole si scatena in un ballo in shorts: "Non ho azzeccato una sola parola della canzone...e giuro che non sono ubriaca! E' che non potevo proprio dire di no al mio innato senso della musica", cinguetta divertita. Ai fan piace vederla così allegra e poco importa se la sua non è proprio un'ugola d'oro...