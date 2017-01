Alessia Marcuzzi, serata ad alto tasso erotico

13:15 - Passione alle stelle e relax per Alessia Marcuzzi, reduce dal successo dell'Isola dei famosi. La conduttrice tv si è concessa una bella vacanza di coppia e posta foto intriganti delle sue serate insieme al marito Paolo Calabresi Marconi. Seduta su una scalinata scalza mostra le gambe supersexy e una scollatura da brividi sotto la quale si presume non esserci il reggiseno...

Alessia e Paolo li avevamo visti alle Maldive, tra baci e avvinghiamenti infuocati in piscina e durante le loro cene romantiche. Ma conclusa la luna di miele e fatto rientro in Italia si sono dovute ridimensionare anche le loro coccole in pubblico. Poi Alessia è stata impegnata con l'Isola dei famosi e il via vai da Roma a Milano per le dirette. Ora finalmente libera dagli impegni davanti alle telecamere, si è concessa una lunga vacanza a due. E lo scatto che la ritrae con le gambe nude, scalza e una spalla scoperta e intrigante pare raccontare di un viaggio cominciato sotto il segno dell'eros Tra l'altro la Marcuzzi aveva confessato che dopo la conduzione dell'Isola avrebbe pensato a un figlio con Paolo. E chissà che la vacanza possa conciliare la riflessione...