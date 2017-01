Alessia Marcuzzi, selfie d'amore sul treno

12:14 - Baci ad alta velocità per Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. Pendolari sulla Milano-Roma, marito e moglie si concedono qualche piccola effusione d'amore in treno. Il viaggio è lungo... e in qualche modo i due dovranno far passare il tempo. Alessia si avvicina a Paolo, seduto, e gli scocca un bacio prontamente documentato con un selfie mezzo censurato. I biondi capelli sciolti della conduttrice coprono il dolce siparietto...

Ci eravamo abituati alle ultime immagini arrivate dalle Maldive, quelle di baci e avvinghiamenti infuocati in piscina e durante le loro cene romantiche. In quel caso gli sposini hanno dato prova di essere decisamente affini e molto focosi. Ma conclusa la luna di miele e fatto rientro in Italia si sono dovute ridimensionare anche le loro coccole in pubblico. Un bacetto, nascosto, quasi rubato, accompagnato da tre cuoricini su Instagram resta un chiaro segnale che tra i due tutto procede a gonfie vele. Proprio di recente la Marcuzzi ha confessato a Verissimo che dopo la conduzione de "L'isola dei famosi" potrebbe pensare ad un figlio con Paolo.