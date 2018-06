Alessia Marcuzzi scatenata alle nozze del suo ex Simone Inzaghi

La cerimonia romantica e privata si è svolta a Montalcino. La sposa è arrivata a bordo di una carrozza trainata dai cavalli e come in una favola ha ritrovato amici e parenti per festeggiare al Castello Banfi. Abito bianco per lei, rosso fragola per la conduttrice tv che ha cantato e ballato a suon di “Cicale, cicale” (di Heather Parisi) e brindato con il marito Paolo Calabresi Marconi. Damigella in abito bianco anche la secondogenita di Alessia, Mia (avuta da Francesco Facchinetti). Scatenata nella danze anche la ex “suocera”, la mamma della Marcuzzi in bianco. Presenti oltre ovviamente al fratello di Simone, Pippo Inzaghi, anche Alberto Aquilani con Michela Quattrociocche, Giampaolo Pazzini con Silvia Slitti, Roberto Baronio con Ezia Modafferi, Ignazio Abate con Valentina Del Vecchio...