Alessia Marcuzzi, prima uscita con fede al dito

Si sono sposati a Londra lunedì, ma ora sono in Italia da marito e moglie. Ecco Alessia Marcuzzi alla prima uscita con la fede al dito insieme a Paolo Calabresi Marconi. Look casual, la coppia arrivata in stazione mano nella mano, si dirige a casa di amici per la cena. Al dito di Alessia la fede e un brillocco.

Un anno d'amore e le nozze segrete

Pizzicati per la prima volta insieme a marzo di quest'anno, Alessia e Paolo, inizialmente molto amici, non si sono mai lasciati andare a effusioni in pubblico. Il produttore cinematografico la accompagnava negli studi del Grande Fratello, la aspettava in camerino, la portava a cena fuori e poi, come un vero gentiluomo la riportava a casa. Risale ai primi di aprile il primo bacio in pubblico, prontamente paparazzato in un ristorante romano. Da quel momento la Marcuzzi e Calabresi Marconi vivono la loro storia d'amore alla luce del sole senza nascondersi più. Lui si ferma a casa di lei e lei va a dormire a casa di lui, come fanno tutte le coppie innamorate. D'estate si concedono qualche giorno di vacanza insieme e avvinghiati in riva al mare si arrotolano nella sabbia e si scambiano baci infuocati. Tra Formentera e il lago di Garda la passione sale alle stelle.



Di ritorno a Roma, Alessia, raggiante, posta scatti romantici e voci di corridoio sempre più insistenti parlano di un matrimonio celebrato in gran segreto. Bravissimi a depistare tutti, Alessia e Paolo, si scambiano la promessa d'amore il primo dicembre a Londra tra pochi intimi. Lei con un abito corto davanti e lungo dietro e lui in frack. L'organizzazione dell'evento è stata affidata all'amica della presentatrice Alessandra Grillo.



Alessia, già madre di Tommaso (13 anni), avuto da Simone Inzaghi, e di Mia (3 anni), avuta dalla relazione con Francesco Facchinetti, potrebbe allargare la famiglia con l'arrivo di un altro figlio. Quello di Paolo Calabresi Marconi.