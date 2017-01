Alessia Marcuzzi, passione sotto l'albero

15:58 - Periodo d'oro per Alessia Marcuzzi. Dagli impegni in tv con l'Isola dei famosi a quelli da blogger con il restyling de La Pinella, passando per l'amore che in questo periodo va proprio a gonfie vele, senza dimenticare le gioie che arrivano dai figli Mia e Tommaso. “Lapinellahappy” cinguetta la conduttrice mostrando un bouquet di rose a cui seguono i baci appassionati con Paolo Calabresi Marconi.

“Freeze” è il tag che usa di solito Alessia quando posta le foto che la ritraggono insieme al fidanzato. Mai in posa, mai ben in vista, un vedo e non vedo che solletica la curiosità dei follower. Eppure negli ultimi due scatti la Marcuzzi si lascia andare e si fa fotografare in un momento di passione con il suo Paolo. Alle spalle brilla l'albero di Natale (“Christmas freeze” scrive infatti la Pinella) e in un clima decisamente festoso e romantico Alessia e Calabresi Marconi riconfermano la loro passione alle stelle.