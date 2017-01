Alessia Marcuzzi, l'incidente all'amore di mamma diventa social

I piedi nudi con le unghie laccate di rosso di fronte a quelle di Tommaso, reduce da un incidente sul campo da calcio e con un evidente gesso che lo copre dal piede al ginocchio. "Giornate ingessate” cinguetta Alessia Marcuzzi postando l'immagine dell'infortunio capitato al figlio, il primogenito avuto dal suo ex Simone Inzaghi, ex calciatore. "Povero Tommy, love of my life" scrive la showgirl.